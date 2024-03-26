Непомнящий рассказал о своём отношении к смерти: «Не хочется её приближения»

Экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, какие мысли его посещают относительно смерти.

«Нужно задумываться о том, что мы оставляем за собой. Не материальное, не деньги. А память, отношение. Это должно остаться в семье, среди друзей. Боюсь ли смерти. Нет. Уже нет. Но не хочется, честно говоря, её приближения», – приводит слова российского специалиста Sports.

Напомним, что Непомнящий за свою карьеру поработал во многих странах. К примеру, он тренировал в Китае, Узбекистане, Южной Корее и Турции.

Также он возглавлял сборную Камеруна, с которой дошёл до четвертьфинала мирового первенства – 1990. В итоге камерунцы стали первой африканской сборной, которая добралась до данной стадии чемпионата мира.