Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Госдуме высказались о минуте молчания перед матчем Франция – Чили

26 Марта 2024 • 16:56 Комментировать

Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы, высказалась о том, что перед вторничным матчем Франция – Чили состоится минута молчания. Присутствующие на поле и стадионе почтят память жертв ужасного теракта в Подмосковье.

«Это в первую очередь человеческая позиция, даже не политическая. На спортивных соревнованиях, особенно таких массовых, это распространенная практика. Спорт должен оставаться вне политики», - цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными Франции и Чили стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

В Госдуме высказались о возможном проведении матчей тура РПЛ без болельщиков

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Чили Светлана Журова ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Роднина - о поездке россиян на Олимпиаду: «Не надо спортсменов подставлять» Канарейкин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Свищёв - о поездке россиян на Олимпиаду: Сейчас не нужно озвучивать решение, которое поручено президентом, нужно выждать паузу Кожевников назвал команду, которая выиграет Кубок Гагарина Вячеслав Быков высказался о перекрёстном плей-офф в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
17:52 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков назвал тройку лучших игроков «Зенита»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Лунёв назвал удручающей атмосферу на матчах в Азербайджане
17:44 · Россия. Премьер-лига
Корнюхин считает, что Лантратов не входит в топ-3 российских вратарей
17:44 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поможет тем, кто пострадал в результате теракта
17:37 · Россия. Премьер-лига
Талалаев подтвердил переход Митрюшкина в «Локомотив»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал, что успел выучить по-азербайджански
17:31 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский отреагировал на слова Писарева о деградации спартаковцев
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сообщил, что не знал Лещука из «Динамо»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал о своём отношении к смерти: «Не хочется её приближения»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гладилин включил «Ливерпуль» в список идеальных клубов для Черчесова
17:12 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Возможно, Митрюшкин рассматривается как замена Худякову и Гильерме»
17:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поможет пострадавшим в результате теракта
16:56 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме высказались о минуте молчания перед матчем Франция – Чили
16:46 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: Удивляет нестабильность «Краснодара»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал, с кем из игроков «Зенита» продолжает общение
Все новости
Рекомендуем