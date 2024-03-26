В Госдуме высказались о минуте молчания перед матчем Франция – Чили

Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы, высказалась о том, что перед вторничным матчем Франция – Чили состоится минута молчания. Присутствующие на поле и стадионе почтят память жертв ужасного теракта в Подмосковье.

«Это в первую очередь человеческая позиция, даже не политическая. На спортивных соревнованиях, особенно таких массовых, это распространенная практика. Спорт должен оставаться вне политики», - цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными Франции и Чили стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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