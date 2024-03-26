Булыкин: «Я бы хотел видеть Черчесова в каком-нибудь клубе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост наставника национальной команды Азербайджана.

Эксперт признался, что ему хотелось бы увидеть Черчесова в российском клубе.

«Черчесов, конечно, знает всё про сборные, но я бы хотел видеть его в каком-нибудь клубе. Конечно, хочется видеть Черчесова в российской команде, но не знаю, где он окажется», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы Черчесова на сегодняшний день является венгерский «Ференцварош», вместе с которым российский специалист дважды успел выиграть внутренний чемпионат.