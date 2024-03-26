Глава правления «Зенита» использовал цитату Сталина, говоря о судействе

Александр Медведев, который возглавляет правление в «Зените», использовал цитату Иосифа Сталина, когда отвечал на вопрос, где в России судейство лучше – в футболе или в хоккее. Как известно, Медведев руководит не только футбольным «Зенитом», но и хоккейным СКА.

«В своё время один известный политический деятель на аналогичный вопрос «Какой уклон хуже: левый или правый?» дал подходящий и здесь ответ: «Оба хуже», - цитирует Медведева Sport24.

«Зенит» после двадцати сыгранных туров располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 30 марта, - против «Крыльев Советов».

Отметим, что «Зенит» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.