Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол» отреагировал на задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«К сожалению, эпидемия, связанная с потерей этических императивов, гораздо тяжелее, чем эпидемия, связанная с потерей обоняния. А сейчас в «Спартаке» нет таких иммунологов, какими были братья Старостины. Николай Петрович при всех футбольных достоинствах Антохи не позволил бы ему в данной ситуации приближаться к прославленному клубу. Но иные времена, иные нравы, иные руководители», - сказал Воробьев.

Напомним, что Квинси Промеса могут экстрадировать в ОАЭ, где ранее он получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам. В обоих случаях были поданы апелляции.