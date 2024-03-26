Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

- Сейчас «Динамо» – это основной претендент на чемпионство среди московских команд?

- Нельзя сбрасывать со счетом «Спартак» и другие московские команды. Кого-то первые туры встряхнут, кого-то наоборот опустят в турнирной таблице. Пока мне нравится, как играет «Динамо».

- Значит, Личка правильно все сделал на зимних сборах.

- Не могу полностью согласиться. В матче с «Локомотивом» команда мне очень понравилась, а дальше посмотрим.

- Стиль изменился по сравнению с тем, что клуб показывал осенью?

- Да. «Динамо» играет ярко и интересно. Виден конкретный рисунок. Но часто ребят не хватает на все 90 минут. В той же игре с «Локомотивом» во втором тайме «бело-голубые» подсели.

- Но шанс на то, что динамовцы на дистанции будут бороться за первое место, есть?

- Думаю, да. Посмотрите, если бы судья не отобрал очки у нас в матче с «Факелом», сейчас команда шла на первом месте. Просто не все ходят видеть «Динамо» чемпионом.