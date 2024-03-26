Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России эксклюзив

26 Марта 2024 • 14:15 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном оценил шансы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

- Сейчас «Динамо» – это основной претендент на чемпионство среди московских команд?

- Нельзя сбрасывать со счетом «Спартак» и другие московские команды. Кого-то первые туры встряхнут, кого-то наоборот опустят в турнирной таблице. Пока мне нравится, как играет «Динамо».

- Значит, Личка правильно все сделал на зимних сборах.

- Не могу полностью согласиться. В матче с «Локомотивом» команда мне очень понравилась, а дальше посмотрим.

- Стиль изменился по сравнению с тем, что клуб показывал осенью?

- Да. «Динамо» играет ярко и интересно. Виден конкретный рисунок. Но часто ребят не хватает на все 90 минут. В той же игре с «Локомотивом» во втором тайме «бело-голубые» подсели.

- Но шанс на то, что динамовцы на дистанции будут бороться за первое место, есть?

- Думаю, да. Посмотрите, если бы судья не отобрал очки у нас в матче с «Факелом», сейчас команда шла на первом месте. Просто не все ходят видеть «Динамо» чемпионом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Каменский: «Автомобилист» – молодцы» Кожевников назвал причины раннего вылета многих фаворитов из плей-офф Канарейкин: «Пока этот сезон КХЛ мне нравится своей непредсказуемостью» Канарейкин отреагировал на победу «Автомобилиста» в серии со СКА Канарейкин: «Сезон у СКА не удался» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
14:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Азербайджана — интересный проект для Черчесова, но он больше подходит «Спартаку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России эксклюзив
14:10 · Россия. Премьер-лига
Полуяхтов: «Не надо делать изгоя из Томпсона»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: «На «Урал» давит, что каждую игру положение ухудшается»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов: «Порту» просил за Халка 100 миллионов евро»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство эксклюзив
13:34 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию об уходе Митрюшкина в «Локомотив»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Хомуха объяснил, зачем «Локомотиву» Митрюшкин
13:27 · Россия. Премьер-лига
Левенец: «Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным вратарём»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Краснодар» с Мусаевым способен бороться за чемпионство
13:18 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о назначении Мусаева в «Краснодар»: «Разумное решение»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Дворкович: «Локомотиву» нужно дать время, команда взрослеет»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Думаю, Промес больше никогда не вернётся в «Спартак»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Митрюшкина
Все новости
Рекомендуем