Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в РПЛ.

- Чемпионская интрига мертва?

- «Зенит» в этом году не теряет очки. Но все могут включиться в чемпионскую борьбу.

- Надежда на смену чемпиона все же есть?

- Есть, конечно. Тот же «Краснодар» точно будет бороться до конца. «Динамо» приблизилось, «Спартак» приблизился. Между первым и третьим местом разница в пару очков. Такое быстро можно отыграть.

- У вас нет ощущения, что «Динамо» сейчас ближе, чем «Краснодар» к тому, чтобы навязать борьбу «Зениту»?

- Нет. У обоих команд равные шансы на чемпионство.

- Но кто вероятнее выиграет чемпионат?

- «Зенит», конечно. У команды есть привычка и умение побеждать.