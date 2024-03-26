Хомуха объяснил, зачем «Локомотиву» Митрюшкин

Бывший футболист, а ныне тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о переходе вратаря Антона Митрюшкина в московский «Локомотив».

«Возможно, Лантратов может куда-то перейти из «Локомотива». Вот клуб страхуется. Думаю, Митрюшкин может навязать борьбу за место в составе «Локомотиве». Шансы бороться за основу есть», - передает слова Хомухи «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Митрюшкин выступает в Мелбет-Первой лиге за подмосковные «Химки». «Локомотив» после 20 туров занимает пятое место в таблице РПЛ.

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