Дворкович: «Локомотиву» нужно дать время, команда взрослеет»

Экс-член совета директоров московского «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Команда взрослеет, набирается опыта. Любой команде нужно давать время. Не являюсь сторонником давать оценки на основе одного-двух лет. Нужно время. Это в полной мере касается «Локомотива», - приводит слова Дворковича «Спорт-Экспресс».
По итогам 20 сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 балла и занимает пятое место в таблице. В следующем поединке команда Михаила Галактионова встретится с «Краснодаром».
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