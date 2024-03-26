Дворкович: «Локомотиву» нужно дать время, команда взрослеет»

«Команда взрослеет, набирается опыта. Любой команде нужно давать время. Не являюсь сторонником давать оценки на основе одного-двух лет. Нужно время. Это в полной мере касается «Локомотива», - приводит слова Дворковича «Спорт-Экспресс».