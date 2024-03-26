Мостовой назвал футболиста, который должен заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший игрок испанской «Сельты» и сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой назвал футболиста, который должен заменить нидерландца Квинси Промеса в составе московского «Спартака».

«Наверное, Промеса ждать уже не стоит. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность - он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень», - передает слова Александра «РБ Спорт».

Промес не смог вернуться с «красно-белыми» в Россию. Игрока задержали в ОАЭ. Квинси могут экстрадировать в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум уголовным делам.