Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в чемпионате России.

- Как вам «Динамо» весной этого сезона?

- Конечно, «Динамо» хорошо выглядит и двигается. Команда смотрится лучше московских конкурентов, поэтому и идёт на третьем месте. Хотя ребятам иногда не хватает хладнокровия в реализации. Есть, над чем поработать.

- А какие проблемы на старте весны вы видите у «Локомотива»?

- Часто команда долго настраивается в игру и ищет себя на поле. Еще футболисты часто теряют концентрацию в ответственный момент. Иногда надо собраться и довести дело до завершения, но команде этого не хватает. Отсюда и потеря очков.

- Кто реально может помешать «Зениту»?

- Думаю, все московские команды навяжут «Зениту» конкуренцию. Впереди еще 10 игр, а это 30 очков. Хочется, чтобы у нас конкуренция всегда была как в АПЛ. «Зенит» же сыграл вничью со «Спартаком», значит и остальные могут отобрать у него очки.

- «Спартак» показал, что с «Зенитом» можно бороться?

- «Спартак» вообще непредсказуемая команда с непредсказуемым руководством. Сложно что-то анализировать в том числе из-за проблем Промеса. Еще непонятно, что с Джикией и с Абаскалем.