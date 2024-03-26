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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал команды, которые навяжут конкуренцию «Зениту» эксклюзив

26 Марта 2024 • 13:15 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в чемпионате России.

- Как вам «Динамо» весной этого сезона?

- Конечно, «Динамо» хорошо выглядит и двигается. Команда смотрится лучше московских конкурентов, поэтому и идёт на третьем месте. Хотя ребятам иногда не хватает хладнокровия в реализации. Есть, над чем поработать.

- А какие проблемы на старте весны вы видите у «Локомотива»?

- Часто команда долго настраивается в игру и ищет себя на поле. Еще футболисты часто теряют концентрацию в ответственный момент. Иногда надо собраться и довести дело до завершения, но команде этого не хватает. Отсюда и потеря очков.

- Кто реально может помешать «Зениту»?

- Думаю, все московские команды навяжут «Зениту» конкуренцию. Впереди еще 10 игр, а это 30 очков. Хочется, чтобы у нас конкуренция всегда была как в АПЛ. «Зенит» же сыграл вничью со «Спартаком», значит и остальные могут отобрать у него очки.

- «Спартак» показал, что с «Зенитом» можно бороться?

- «Спартак» вообще непредсказуемая команда с непредсказуемым руководством. Сложно что-то анализировать в том числе из-за проблем Промеса. Еще непонятно, что с Джикией и с Абаскалем.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин
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