Гранат: «Сборная Азербайджана однозначно прибавит с назначением Черчесова»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Принимать решение Станиславу Саламовичу. Но для сборной, которую ему сватают, это очень хороший вариант. Сборная Азербайджана однозначно прибавит с назначением Черчесова», - цитирует Владимира «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Черчесов входит в число из трех кандидатов на пост рулевого сборной Азербайджана.

Последним местом работы россиянина был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул летом 2023 года.