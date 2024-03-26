Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал об игре московского «Спартака».

- Вам нравятся «красно-белые» этой весной?

- «Спартак» всегда удивляет. Многие, кто предрекал команде тотальный провал, ошиблись. Команда физически и функционально очень неплохо готова. Мало кто может играть в гостях с «Зенитом» вничью. Это о многом говорит.

- Угальде – это не провальный трансфер?

- Мне очень нравится этот игрок. Хорошие быстрые ноги, сам игрок подвижный. Его тянет в сложные эпизоды. Это психология больших иностранных нападающих. Наши неплохо играют в пас, создают комбинации. Угальде силен именно индивидуально.

- Как думаете, что происходит внутри команды? Абаскаль не присутствовал на той же игре с «Зенитом», теперь публикует странные цитаты.

- Меня возмутил его отъезд с матча с «Зенитом»! Футболист всегда оглядывается на своего тренера, слушает его интонацию. Второй и пятый тренер не влияют на игрока. Главный тренер – это психолог, от которого все зависит. Я никак не могу понять его поступок.