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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить» эксклюзив

26 Марта 2024 • 12:00 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы команд РПЛ в борьбе за призовые места.

«Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь «Краснодару». Мусаев – не чемпионский тренер. Он вряд ли сможет удержать клуб на второй или даже на третьей строчке. Сейчас у всех конкурентов «Краснодара» появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, «Локо» и «Спартак» теперь запросто могут спихнуть «Краснодар». Теперь «Динамо» займет минимум второе место. И даже не факт, что «бело-голубые» не укусят «Зенит», – сказал Червиченко.

По итогам 20 туров чемпионата России «Зенит» лидирует с 40 очками. «Краснодар» (39) идет вторым, а «Динамо» (38) занимает третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Андрей Червиченко ещё теги
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