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Карпин или Черчесов: Кто из российских тренеров может возглавить «Спартак»

26 Марта 2024 • 16:30 Комментировать

В последнее время в СМИ активно обсуждается возможная отставка главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из российских специалистов мог бы сменить испанца в «народной команде».

Сергей Юран («Пари НН»)

Наверное, самый неочевидный кандидат на пост рулевого «Спартака». Безусловно, Юран оставил свой небольшой след в столичном клубе, но готов ли он сейчас вернуться в него в качестве тренера? Невозможно отрицать, что у Юрана богатейший опыт, ведь он тренирует с 2002 года. Однако нельзя не сказать, что в карьере специалиста никогда не было топовых команд. Помимо этого, «Спартаку» просто не подходит оборонительный стиль Юрана, девиз которого: «Победа любой ценой». Конечно, сам тренер говорит, что при построении игры отталкивается от исполнителей, но практически все клубы Юрана играли от обороны, поэтому нет гарантий, что он сможет поставить атакующий футбол «Спартаку». Ещё один фактор — характер. Юран является непростым человеком, который не стесняется говорить правду в лицо. Как известно, такое нравится далеко не всем, особенно когда речь заходит о «Спартаке».

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Тренер зарекомендовал себя в российском футболе отличной работой с молодёжью. Под его руководством раскрылись многие игроки, которые сейчас выступают в топ-клубах РПЛ. Кроме того, за счёт своей футбольной философии Осинькин влюбил в себя не только болельщиков «Крыльев Советов», но и всех поклонников отечественного футбола. Самарский коллектив играет в атакующем комбинационном стиле, который отлично подойдёт московскому «Спартаку». Отметим, что однажды руководство «красно-белых» уже рассматривало кандидатуру Осинькина, но позже сделало ставку на другого специалиста.

Станислав Черчесов (без работы)

60-летний Черчесов уже работал в «Спартаке» с 2007 по 2008 год, но тот период работы оказался для него неудачным. Болельщики «народной команды» до сих пор не могут простить Черчесову исключение из состава легенды Егора Титова и Максима Калиниченко. Сейчас активные болельщики «Спартака» выступают против назначения этого специалиста, но нельзя не признать, что «рабоче-крестьянский» футбол Черчесова даёт результат. Напомним, последние пару лет тренер работал в венгерском «Ференцвароше», где завоевал несколько трофеев. Такого же успеха Черчесов добился с польской «Легией», а выступление сборной России на домашнем чемпионате мира навсегда останется в сердцах болельщиков.

Валерий Карпин («Ростов», сборная России)

Самая очевидная кандидатура на пост главного тренера «Спартака». Большинство болельщиков выступает за возвращение одного из лучших отечественных специалистов. Стоит сказать, что у Карпина тоже есть опыт работы в стане «красно-белых», и этот опыт весьма удачный. Карпин возглавлял команду с 2009 по 2014 год (с перерывом). Под его руководством «Спартак» дважды выиграл серебряные медали чемпионата России, доходил до полуфинала Кубка России и 1/4 финала Лиги Европы. После Карпина никто из тренеров «Спартака» не смог добраться с командой до такой высокой стадии еврокубкового турнира.

С тех пор Карпин повзрослел и набрался опыта, работая в испанской «Мальорке», «Ростове» и сборной России. Несмотря на скромные ресурсы, донской коллектив показывает качественный футбол. Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Ростов» со средним составом финишировал в шаге от топ-3. Кажется, что следующим тренером «Спартака» должен быть именно Карпин, но есть проблема. Руководство «красно-белых» негативно относится к перспективе совмещения постов, но захочет ли Валерий Георгиевич уходить из национальной команды ради возвращения в «Спартак»? Ответ на этот вопрос может дать только сам Карпин.

Дмитрий Миляев


Кто из российских тренеров должен возглавить «Спартак»?
Карпин Черчесов Юран Осинькин
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Спартак Москва Валерий Карпин Сергей Юран Станислав Черчесов Игорь Осинькин РПЛ ещё теги
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