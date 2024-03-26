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Названа трансферная цель «Динамо» на лето эксклюзив

26 Марта 2024 • 10:45 Комментировать

Названа одна из целей московского «Динамо» на летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «бело-голубых» хочет усилить позицию правого защитника. Кандидаты на это место пока не называются.

После 20 проведенных туров подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от идущего вторым «Краснодара» на одно очко.

В следующем поединке чемпионата страны «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встретится с «Ростовом». Матч состоится в пятницу, 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва трансферы футбола - лето 2024
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