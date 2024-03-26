Амир Натхо назвал причину перехода из «Барселоны» в ЦСКА

Хавбек медийной команды 2DROTS Амир Натхо поделился воспоминаниями о своем трансфере из каталонской «Барселоны» в московский ЦСКА.

«ЦСКА предложил мне хороший контракт. Я дал слабину и перешёл на большие деньги в ЦСКА, хотя мог оставаться в «Барселоне» ещё год. Это моё неправильное решение», - рассказал полузащитник на ютуб-канале капитана 2DROTS Эдамса.

Напомним, что Натхо перебрался из «Барселоны» в ЦСКА в 2015 году. В московском клубе футболист провел всего один сезон. Затем в карьере полузащитника были «Краснодар», БАТЭ, «Левадия» и другие команды.