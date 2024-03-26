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Зиньковский ответил на вопрос о трансфере в Европу

26 Марта 2024 • 09:12 Комментировать

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Антон Зиньковский поведал о потенциальном переезде в Европу.

«Сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу. Захарян уехал за счёт возраста, буду надеяться, что и Пиняев уедет. У меня ещё три года контракта, поэтому я в ожидании», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Антон выступает за «красно-белых» с лета 2022 года. «Спартак» прибрел игрока у самарских «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2027 года. В этом сезоне Зиньковский провел 27 поединков, отметившись четырьмя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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