Черчесов может возглавить сборную

Известный российский специалист Станислав Черчесов может получить новую работу.

Как стало известно журналистам «Чемпионата», заинтересованность в услугах 60-летнего тренера проявляет сборная Азербайджана. Он является одним из трех кандидатов на это место. Черчесов пока не получал предложения, но включен в список претендентов.

Последним местом работы Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош», из которого специалист ушел летом прошлого года. До этого Станислав Саламович занимал пост главного тренера сборной России. Он руководил национальной командой с 2016 по 2021 год.