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Агент Чавеса сообщил, когда футболист вернётся в «Динамо»

26 Марта 2024 • 08:45 Комментировать

Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы легионера московского «Динамо» Луиса Чавеса, рассказал о том, когда мексиканский полузащитник вернется в расположение российского клуба.

«Думаю, что максимум 26 марта Чавес вернется в Москву», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чавес принимал участие в матче против сборной США в финале Лиги наций КОНКАКАФ. Мексика потерпела поражение от американцев со счетом 0:2.

В пятницу, 29 марта, столичное «Динамо» проведет домашний поединок против «Ростова» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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