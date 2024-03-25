«Спартаку» нужен Моуринью – Булыкин

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о ситуации на тренерском мостике «Спартака».

По словам Булыкина, «Спартаку» нужно было давно менять главного тренера. Теперь же, как считает экс-игрок «Локомотива», «красно-белым» нужно дать Гильермо Абаскалю несколько матчей на улучшение ситуации. Если результата не будет, то испанца нужно будет менять, сказал Булыкин.

Булыкин добавил, что идеальным кандидатом для «Спартака» он считает Жозе Моуринью.

«Думаю, многие в руководстве недовольны работой Абаскаля. Идеальный тренер для «Спартака» - Моуринью», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Отметим, что Жозе Моуринью уже больше двух месяцев находится без работы после увольнения из «Ромы».