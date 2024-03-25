Via Filadelfia’88, одна из фанатских группировок туринского «Ювентуса» выразила соболезнования в своей соцсети жертвам теракта в Москве. 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвалась вооружённая группа, которая учинила пожар и массовое убийство мирных жителей.

Так, на фоне стадиона «Ювентуса» группа болельщиков вывесила баннер с надписью «Москва» и датой трагедии – 22.03.2024.

По самым свежим официальным данным от главы СК РФ Александра Бастрыкина в трагедии погибли 139 человек. Все матчи ближайшего, 22 тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.