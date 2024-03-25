Полуяхтов объяснил, почему Ярошик провалился в «Оренбурге»

Владимир Полуяхтов, опытный защитник «Оренбурга» объяснил провал Иржи Ярошика в южноуральском клубе. Команда начинала сезон именно при чехе, однако после стартовых туров сильно сдала и оказалась в зоне вылета. В итоге Ярошик по семейным обстоятельствам покинул Урал – его маленькая дочь пострадала при падении с лестничного пролёта.

«Ему в работе с командой чего-то не хватало. Скромность, робость какая-то. Хотя говорить с ним один на один очень приятно», - говорит Полуяхтов Sport24.

Также Полуяхтов добавил, что игрокам «Оренбурга» не хватило сыграться и перестроиться под нового тренера, так как ранее в прошлом сезоне команду тренировал Марцел Личка.

После Ярошика «Оренбург» возглавил другой иностранец, Давид Деограсия, уже работавший ранее в системе клуба. При нём уральцы совершили небольшой скачок и смогли вырваться из зоны вылета. На данный момент у «Оренбурга» 14 место таблицы и 19 баллов.