Пиняев – второй лучший в мире молодой игрок по обводкам

Специалисты из CIES Football Observatory проанализировали статистику Wyscout и составили рейтинг лучших в мире атакующих игроков по обводкам. Речь идёт о молодых игроках – о тех, кто находится в возрастной категории до 20 лет. В статистике приводится процент успешных обводок в среднем за матч.

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев занимает второе место в этом рейтинге. Показатель 19-летнего россиянина – 62,1%. Выше идёт только 18-летний Монтадер Маджед из шведского клуба «Хаммарбю» (62,9%).

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.