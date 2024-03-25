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Пиняев – второй лучший в мире молодой игрок по обводкам

25 Марта 2024 • 20:16 Комментировать

Специалисты из CIES Football Observatory проанализировали статистику Wyscout и составили рейтинг лучших в мире атакующих игроков по обводкам. Речь идёт о молодых игроках – о тех, кто находится в возрастной категории до 20 лет. В статистике приводится процент успешных обводок в среднем за матч.

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев занимает второе место в этом рейтинге. Показатель 19-летнего россиянина – 62,1%. Выше идёт только 18-летний Монтадер Маджед из шведского клуба «Хаммарбю» (62,9%).

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев
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