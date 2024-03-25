Бышовец рассказал о своих доходах

Бывший рулевой национальной сборной России Анатолий Бышовец высказался о своих нынешних доходах.

«У меня нет футбольной пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей. Хочу отметить, что это военная пенсия за звание подполковника МВД. А от государства у меня ничего нет – получаю только военную», - слова Бышовца на своих страницах приводит Sport24.

Бышовец отметил, что на 25 тысяч рублей в месяц прожить сложно. Также известный тренер вспомнил о том, что в российских сборных у него не было контрактов, поэтому зарплату он не получал. А вот работа в «Локомотиве» и «Зените», по словам Бышовца, позволяла не переживать насчёт будущего.