В «Ахмате» высказались о будущем Конате

Руслан Газзаев, который в «Ахмате» работает на посту спортивного директора, высказался на тему будущего нападающего Мохамеда Конате.

Как известно, действующий контракт 26-летнего Конате с «Ахматом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«У клуба есть желание сохранить его, но у Конате, видимо, другие планы. Он видит себя в одном из европейских чемпионатов. Переговоры идут не один и не два месяца, а почти полтора года», - цитирует Газзаева Metaratings.

Что касается Артёма Тимофеева, то, по словам Газзаева, клуб обсуждает с ним продление контракта. Действующий трудовой договор 30-летнего Тимофеева тоже истекает ближайшим летом.