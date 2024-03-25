Рыков: «Тюкавин должен делать то, что велит сердце»

Владимир Рыков, бывший защитник московского «Динамо» порассуждал о будущем одной из главных звёзд «бело-голубых», форварда Константина Тюкавина. В частности, Рыков ответил на вопрос о том, может ли летом Константин перебраться в Европу.

«Я бы не хотел, чтобы он покидал команду. Но он развивается и должен делать то, что велит сердце», - говорит Рыков в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что «Динамо» воспитало игрока. Поэтому возможный уход Тюкавина должен быть обоюдным решением.

«Которое устраивало бы всех», - подчеркнул Рыков.

Тюкавин сыграл за сборную России в матче против команды Сербии 21 марта. Всего в сезоне у Константина 26 матчей за динамовский клуб, в которых он забил 10 раз и ассистировал восемь раз.