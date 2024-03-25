Смородская считает, что матчи 22-го тура РПЛ можно проводить с болельщиками

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива», высказалась о возможных ограничениях посещаемости ближайших матчей чемпионата России. Как известно, на прошлой неделе в Красногорске был совершён теракт.

«На футболе всегда была очень сильная безопасность. Очень сложно пройти – много кордонов. Если это ещё усилить, то можно проводить игры со зрителями. Для этого нужно, чтобы каждый выполнял свою работу. Особых рисков в ближайшем туре я не вижу», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Матчи двадцать второго тура Российской премьер-лиги запланированы на три дня – на 29, 30 и 31 марта. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Зенит» (40 очков). Вторая строчка у «Краснодара» (39 очков), а тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов.