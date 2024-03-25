Стало известно, когда «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют снова

В субботу «Црвена Звезда» и «Зенит» провели товарищеский матч в Белграде. В нём местная команда нанесла чемпиону России последних лет минимальное поражение – 1:0.

Звездан Терзич, который в «Црвене Звезде» занимает пост генерального директора, дал комментарий насчёт следующего товарищеского матча между командами.

«Следующий матч «Црвены Звезды» и «Зенита» будет в первой половине июля. Отдельная игра или в рамках турнира? Посмотрим. Она состоится в Санкт-Петербурге», - цитирует Терзича «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.