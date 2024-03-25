ЭСК РФС оценила два решения судьи в матче «Локомотив» - «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила два решения арбитра Сергея Чебана в недавнем матче «Локомотив» - «Сочи» (2:2).

ЭКС решила, что арбитр правильно показал красную карточку Серхио Кордове из «Сочи» на 75-й минуте. Отмашку со стороны игрока комиссия считает агрессивным поведением, учитывая отсутствие борьбы, чрезмерную силу и умысел.

Также ЭСК поддержала решение о второй жёлтой карточке для Артёма Карпукаса из «Локомотива» на 52-й минуте. В пояснении отмечается, что Карпукас в борьбе не сыграл в мяч и совершил безрассудный контакт средней интенсивности с использованием открытых шипов.