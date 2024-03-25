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Экс-игрок «Спартака» может войти в Зал славы АПЛ

25 Марта 2024 • 15:58 Комментировать

Эшли Коул был включён в Зал славы Английской премьер-лиги. В обозримом будущем ещё два футболиста пополнят число легенд соревнования. АПЛ выкатила список из 15 игроков, претендующих на попадание в Зал славы в 2024 году. В нём присутствует бывший футболист московского «Спартака» - Неманья Видич.

Полностью список выглядит так: Сол Кэмпбелл, Майкл Каррик, Эндрю Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эдер Азар, Гари Невилл, Майк Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманья Видич.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году. В последние годы чемпионом становился «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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