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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» и ЦСКА могут сыграть при пустых трибунах

25 Марта 2024 • 15:34 Комментировать

Министерство спорта Краснодарского края запретило проводить мероприятия со зрителями до конца марта. Причина – ужасный теракт в Московской области, совершённый на прошлой неделе. Учитывая ситуацию, матч Премьер-лиги между «Сочи» и ЦСКА в конце марта может пройти при пустых трибунах. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В то же время отмечается, что команды рассчитывают на индивидуальный подход к их матчу, учитывая несколько факторов, в частности отсутствие ограничений в других регионах и невысокую посещаемость стадиона «Фишт».

Матч 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и ЦСКА запланирован на 30 марта.

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