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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус оценил способность «Спартака» и ЦСКА бросить вызов «Зениту» в РПЛ эксклюзив

25 Марта 2024 • 16:00 Комментировать

Бывший гендиректор «Ростова» и экс-вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ.

- Выхода «Зенита» на первое место и следовало ожидать. Возможностей у «Зенита», конечно, больше, чем у остальных команд. А дальше посмотрим. Всё-таки остаётся треть чемпионата. Там в борьбе за золото не только «Краснодар», ещё есть «Динамо», да и ЦСКА подтянется. Но «Зенит» однозначно является фаворитом. «Спартак»? В этом сезоне – точно нет, – сказал Белоус.

В турнирной таблице чемпионата России лидирующий «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко и «Динамо» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Юрий Белоус РПЛ ещё теги
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