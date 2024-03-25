Бывший гендиректор «Ростова» и экс-вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ.

- Выхода «Зенита» на первое место и следовало ожидать. Возможностей у «Зенита», конечно, больше, чем у остальных команд. А дальше посмотрим. Всё-таки остаётся треть чемпионата. Там в борьбе за золото не только «Краснодар», ещё есть «Динамо», да и ЦСКА подтянется. Но «Зенит» однозначно является фаворитом. «Спартак»? В этом сезоне – точно нет, – сказал Белоус.

В турнирной таблице чемпионата России лидирующий «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко и «Динамо» на два балла.