Кузьмичёв советует «Спартаку» быстрее сменить главного тренера

Экс-заместитель гендиректора столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв в беседе с журналистами высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».
«Решение нужно было принимать раньше. Оно было на поверхности для всех, кроме руководства «Спартака». Если новый кандидат будет найден и согласован в ближайшее время, тогда не надо тянуть», - передает слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
По итогам 20 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Контракт Абаскаля с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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