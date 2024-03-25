В РФС высказались насчёт переговоров с УЕФА о возвращении России

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, дал комментарий по поводу переговоров с УЕФА о возвращении России в официальные международные соревнования.

По словам Митрофанова, он рассчитывает на то, что УЕФА снимет футбольные санкции как можно скорее.

«На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора», - слова Митрофанова приводит «РБ Спорт».

Митрофанов отметил, что после Евро-2024 начнутся другие соревнования, и целью РФС является получение Россией допуска.

Санкции УЕФА и ФИФА в отношении РФС работают уже больше двух лет.