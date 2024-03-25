Зорин: «Спартаку» реально побороться за чемпионство в новом сезоне»

Хавбек молодежной сборной России и московского «Спартака» Даниил Зорин поделился мыслями о перспективах команды в следующем сезоне.

«В следующем сезоне «Спартаку» реально побороться за чемпионство? Борьба реальна. Посмотрим, что будет в следующем году, мы хотим побеждать», - рассказал полузащитник в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко после 20 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на девять пунктов. Следующий поединок «Спартак» сыграет против «Урала» 30 марта.