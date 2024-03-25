Данни раскрыл причину перехода из «Динамо» в «Зенит»

Экс-полузащитник национальной команды Португалии Мигель Данни высказался о переходе из столичного «Динамо» в петербургский «Зенит».
«Я хотел играть в Европе, в ЛЧ, выиграть чемпионат России. «Зенит» в этом плане был лучше. Они играли в Европе, мне хотелось перемен. У меня был стимул выигрывать трофеи», - рассказал португалец на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.
Мигель защищал цвета команды из Санкт-Петербурга с 2008 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» Данни три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Также он является обладателем суперкубка УЕФА - 2008.
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