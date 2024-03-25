Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни раскрыл причину перехода из «Динамо» в «Зенит»

25 Марта 2024 • 12:26 Комментировать

Экс-полузащитник национальной команды Португалии Мигель Данни высказался о переходе из столичного «Динамо» в петербургский «Зенит».

«Я хотел играть в Европе, в ЛЧ, выиграть чемпионат России. «Зенит» в этом плане был лучше. Они играли в Европе, мне хотелось перемен. У меня был стимул выигрывать трофеи», - рассказал португалец на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.

Мигель защищал цвета команды из Санкт-Петербурга с 2008 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» Данни три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Также он является обладателем суперкубка УЕФА - 2008.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Мигель Данни ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
12:40 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Спартаку» реально побороться за чемпионство в новом сезоне»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Данни раскрыл причину перехода из «Динамо» в «Зенит»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Единственный шанс отобрать мяч у Халка - убить его»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
12:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит логики в увольнении Абаскаля из «Спартака»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев – о сборной России всех возрастных групп: «Мы не зашли в тупик и не топчемся на месте»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Данни назвал причину провала Луческу в «Зените»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Когда умирает хороший человек, ты умираешь вместе с ним»: Экс-генсек РФС - об Уткине эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал, какую работу ему предложил «Зенит»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Судьба Абаскаля практически решена»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал об одной из главных проблем юношеского футбола в России
11:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал, что думает о зарплате Криштиану Роналду
11:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «В Испании о Сперцяне никто не знает»
Все новости
Рекомендуем