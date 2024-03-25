Данни раскрыл причину перехода из «Динамо» в «Зенит»

«Я хотел играть в Европе, в ЛЧ, выиграть чемпионат России. «Зенит» в этом плане был лучше. Они играли в Европе, мне хотелось перемен. У меня был стимул выигрывать трофеи», - рассказал португалец на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.