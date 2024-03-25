Данни: «Единственный шанс отобрать мяч у Халка - убить его»

«Никто не бил Халка специально на тренировках? Нет. Потому что это Халк. Представь, вот получает Халк мяч, как ты у него его отберёшь? Нужно убить его, это единственный шанс отобрать у него мяч», - рассказал Данни на ютуб-канале Владимира Колоса.