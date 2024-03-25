Данни: «Единственный шанс отобрать мяч у Халка - убить его»

Бывший хавбек сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался об экс-одноклубнике – бразильском нападающем Халке.
«Никто не бил Халка специально на тренировках? Нет. Потому что это Халк. Представь, вот получает Халк мяч, как ты у него его отберёшь? Нужно убить его, это единственный шанс отобрать у него мяч», - рассказал Данни на ютуб-канале Владимира Колоса.
Напомним, что Халк защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год. В составе «Зенита» бразильский нападающий стал чемпионом России, победителем кубка страны и обладателем суперкубка.
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