Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги в телеграм-канале.

«Подготовка к проведению 22-го тура проходит с учётом повышенных мер безопасности. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов», - говорится в публикации.

Матчи 22-го тура чемпионата страны состоятся в период с 29 по 31 марта.

После 20 туров Премьер-лиги первое место занимает петербургский «Зенит», набравший 40 очков. На второй позиции находится «Краснодар» (39), а на третьей московское «Динамо» (38).