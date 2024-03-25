Мостовой не видит логики в увольнении Абаскаля из «Спартака»

«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Мнение я не менял и не буду менять», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».