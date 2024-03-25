Мостовой не видит логики в увольнении Абаскаля из «Спартака»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался насчет будущего главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.
«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Мнение я не менял и не буду менять», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 31 очко после 20 туров. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на девять баллов.
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