Игнатьев – о сборной России всех возрастных групп: «Мы не зашли в тупик и не топчемся на месте»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о положении национальной сборной страны всех возрастных групп. Напомним, в последнем матче взрослая сборная России разгромила Сербию со счётом 4:0.

«Игры показывают, что мы не зашли в тупик, не топчемся на месте в непонимании того, что нужно делать дальше. Во всех возрастных группах наши сборные побеждают», – приводит слова Игнатьева Bobsoccer.

Сборная России сегодня должна была сыграть в товарищеском матче с Парагваем, но поединок был отменён из-за трагических событий в Москве.

Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных турнирах.