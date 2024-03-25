Данни назвал причину провала Луческу в «Зените»

Бывший полузащитник сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о работе румынского тренера Мирчи Луческу в стане «сине-бело-голубых».
«Может быть, он думал, что российский чемпионат похож на украинский, но это не так. Как по мне, РПЛ более конкурентная и более сложная. Для меня он был нормальным тренером», - приводятся слова Мигеля на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.
Напомним, что Луческу занимал пост наставника петербургского коллектива в сезоне-2016/2017. Под руководством румынского специалиста «Зенит» стал обладателем суперкубка Росси в 2016 году.
Бан пользователя