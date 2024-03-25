Данни назвал причину провала Луческу в «Зените»

«Может быть, он думал, что российский чемпионат похож на украинский, но это не так. Как по мне, РПЛ более конкурентная и более сложная. Для меня он был нормальным тренером», - приводятся слова Мигеля на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.