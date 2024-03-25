Данни рассказал, какую работу ему предложил «Зенит»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни поведал о том, что хотел бы в будущем вернуться в российский клуб.

«Президент «Зенита» Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы. Предложил мне возглавить академию «Зенита». Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет», - рассказал португалец на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, что португалец защищал цвета петербургского коллектива с 2008 по 2017 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» Данни три раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны. Кроме того, он является обладателем суперкубка УЕФА - 2008.