Экс-игрок «Спартака»: «Судьба Абаскаля практически решена»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнение о будущем главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Руководство дождётся конца сезона, посмотрит, на каком месте будет «Спартак», и сделает выводы. Думаю, судьба Абаскаля в «Спартаке» практически решена. Осталось только дождаться», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартака» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на девять баллов. Контракт испанца рассчитан до лета 2025 года.