Игнатьев рассказал об одной из главных проблем юношеского футбола в России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал одну из главных проблем юношеского футбола в стране. По словам специалиста, некоторые тренеры могут отталкивать талантливых футболистов, делая основной акцент на результат.

«Видел, как тренер порой понимал, кто из двух игроков в перспективе может вырасти в мастера, но сердце ему подсказывало: ради результата надо брать того, кто постарше и крепче», – приводит слова Игнатьева Bobsoccer.

Борис призвал уделять больше внимания индивидуальному развитию талантливых футболистов. Недавно сборная России U-21 обыграла Уругвай (1:0), который является действующим чемпионом мира в данной возрастной категории.