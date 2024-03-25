«Чехов писал, что когда умирает хороший человек, ты умираешь вместе с ним. Я думаю, теперь многие убедились в правоте этих слов, пропустив через себя уход очень талантливого человека и блестящего журналиста. Я как и все, кто его хотя бы немного знал, был в шоке от ухода Василия. Единственный кто меня примиряет с происшедшим – Марк Аврелий. Философ на троне, чью книгу «Наедине с собой» я иногда перечитываю. 52 года Василия Уткина и 89 Александра Ширвиндта – это лишь мгновения в вечности. Но, главное, что мы знали людей такого масштаба, и они всегда останутся в нашей памяти», - сказал Воробьев.