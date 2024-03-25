Игрок «Спартака»: «Если Россию допустят до официальных соревнований, мы будем очень рады»

Футболист молодежной сборной России и столичного «Спартака» Даниил Зорин высказался относительно международного бана. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от матчей под своей эгидой.

«Очень хочу играть на международных турнирах, а не только товарищеские матчи. Если будет положительный исход и Россию допустят до официальных соревнований, мы будем очень рады», - передает слова Даниила «Чемпионат».

В последнем товарищеском поединке национальная сборная России встретилась с командой Сербии. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 4:0.