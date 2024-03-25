Зорин: «Промеса все ждут в «Спартаке»

Полузащитник столичного «Спартака» Даниил Зорин поделился мыслями о ситуации вокруг одноклубника Квинси Промеса. Нидерландца задержали в ОАЭ, его могут экстрадировать на родину.

«Я не очень понимаю, как все эти дела ведутся. Все надеются, что всё завершится положительно и для него, что он вернётся. Его ждут буквально все в «Спартаке», - рассказал футболист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в Нидерландах Промеса приговорили в 7,5 годам лишения свободы по двум уголовным делам.

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний форвард провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.