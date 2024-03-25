Игрок «Спартака»: «Промес - большой профессионал, это подкупает»

Хавбек молодежной сборной России и московского «Спартака» Даниил Зорин поделился мыслями о роли нападающего Квинси Промеса в команде.

«Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией. В этом плане он молодец. Промес – большой профессионал, это подкупает», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Промеса в конце февраля задержали в ОАЭ и до сих пор не выпускают со страны. Его могут экстрадировать в Нидерланды.

После 20 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.