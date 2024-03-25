Адвокат Бушманов оценил законность решения «Спартака» по Промесу

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с журналистами отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» решил не платить заработную плату форварду Квинси Промесу.

«Клуб вправе защищать свои финансовые интересы в сложившейся с Промесом ситуации. Не перечисление ему заработной платы - одна из мер такой самозащиты прав стороны контракта», - сказал Бушманов в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ 29 февраля. Футболист до сих пор не смог вернуться в Россию. Возможен вариант, при котором Квинси экстрадируют в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.